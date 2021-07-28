Каир, 28 июля, 2021, 08:11 — ИА Регнум. Не менее пяти человек погибли и еще 20 пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с микроавтобусом в провинции Матрух на севере Египта, 27 июля сообщила газета Shorouk.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Транспортное средство двигалось по трассе Мерса-Матрух — Александрия и перевернулось около деревни Джалала. Все раненые находятся в больнице города эд-Дабаа.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июля на шоссе на северо-востоке Китая столкнулись грузовой автомобиль и автобус. Погибли восемь человек.