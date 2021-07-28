Москва, 28 июля, 2021, 08:07 — ИА Регнум. По итогам торговой сессии на Московской бирже 27 июля основные рублевые пары проторговались без четкой динамики, заявили корреспонденту ИА REGNUM в ИАЦ «Альпари».

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли, деньги, рубль

"Однако, в конце дня рубль перешел к плавному снижению. По паре доллар/рубль — 73,76 руб. (+0,17%), евро/рубль — 87,18 руб. (+0,28%).

Утром 27 июля цена нефти марки Brent поднималась выше $75/барр., но затем индикатор пошел вниз и к концу дня практически обнулил весь рост.

Опасения трейдеров связаны с тем, что в странах, где процент привитых невелик, возможен новый всплеск пандемии и ввод новых ограничений, что естественно больно ударит по спросу на энергоносители.

В долгосрочном плане у рубля все должно быть хорошо, как и у других сырьевых валют. Масштабной распродажи в американских акциях и как следствие — в нефти и других рисковых активах пока не ожидается.

Рост инфляции не означает автоматическое повышение ставок. Соответственно нефть на конец 2021 года вполне может выйти на $80, а на конец следующего года на $100 за баррель. Что автоматически будет означать значительный рост российского сальдо торгового баланса.

На курс рубля, конечно, еще влияет дельта процентных ставок. Она действительно очень велика. Однако сыграет ли данный фактор в пользу рубля, как многие того ждут? Пока эта стратегия себя не оправдывает.

Для старта carry trade в рублях нет оснований. Пока нет никакой уверенности, что цикл повышения ключевой ставки Банка России завершен.

Очень вероятно, что на фоне повышения Банком России прогноза по инфляции на конец года ключевая ставка составит 7%. А значит — покупать рубль еще рано.

Прогноз на открытие валютного рынка на сегодня, 28 июля: пара доллар/рубль — 73,60−73,90 руб., пара евро/рубль — 87,00−87,30 руб.», — считают аналитики ИАЦ «Альпари».

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