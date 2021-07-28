Вашингтон, 28 июля, 2021, 08:18 — ИА Регнум. Россия делает попытки вмешательства в промежуточные выборы в Конгресс США, которые состоятся в 2022 году. Такое мнение 28 июля высказал журналистам американский президент Джо Байден по итогам посещения офиса директора национальной разведки Соединенных Штатов.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

По словам Байдена, властям США нужно выявлять «дезинформацию», всё больше затрудняющую «для людей доступ к фактам».

«Россия уже это делает в отношении промежуточных выборов 2022 года в плане дезинформации», — сказал он.

Также американский президент добавил, что такое якобы совершаемое Россией действие является явным нарушением суверенитета США.

В то же время Байден не привел каких-либо доказательств таких своих утверждений.

Вместе с тем Москва неоднократно на высоком уровне опровергала заявления Вашингтона о якобы имеющем место «российском вмешательстве» в процесс выборов в Соединенных Штатах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский президент Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты должны сотрудничать с Россией и Китаем, несмотря на то, что они являются соперниками и конкурентами Вашингтона.