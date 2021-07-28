Токио, 28 июля, 2021, 08:04 — ИА Регнум. Российский пловец Антон Чупков пробился в финал на дистанции 200 м брассом. Об этом 28 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В полуфинале Россию представляли Чупков и Кирилл Пригода, которые в своих заплывах заняли четвёртое и пятое места соответственно.

По результатам двух заплывов в финал вышел только Чупков, показавший седьмое время, а у Пригоды лишь девятый результат.

В финальном заплыве, помимо Чупкова, выступят Зак Стабблти-Кук (Австралия), Джеймс Вилби (Великобритания), Арно Камминга (Нидерланды), Ник Финк (США), Матти Маттссон (Финляндия), Рюя Мура (Япония) и Эрик Перссон (Швеция).