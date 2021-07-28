Женева, Швейцария, 28 июля, 2021, 07:59 — ИА Регнум. Общее количество государств, в которых обнаружены случаи заражения штаммом коронавируса «Дельта», выросло до 132 с 20 по 27 июля. Об этом 28 июля сообщили в пресс-службе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Ранее в мире насчитывалось 124 страны с фактами инфицирования такой разновидностью SARS-CoV-2. В сообщении отмечается, что темпы распространения всех четырех наиболее опасных вариантов коронавируса — «альфа», «бета», «гамма» и «дельта — продолжают расти и вызывают беспокойство.

Штамм «Альфа» зафиксирован уже в 182 странах, а «Бета» и «Гамма» — в 131 и 81 государстве соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июля в российском научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» заявили, что штамм коронавируса «Дельта» вряд ли будет вытеснен другими обнаруженными типами SARS-CoV-2.