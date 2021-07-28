Токио, 28 июля, 2021, 07:49 — ИА Регнум. Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над представителем Италии Фабио Фоньини в третьем круге олимпийского турнира в Токио. Встреча продолжалась 2 часа 25 минут и завершилась со счётом 6:2, 3:6, 6:2.

Carine06 Даниил Медведев

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Медведев девять раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету его соперника два эйса, две ошибки на подаче и один брейк.

По ходу матча Медведев несколько раз вызывал на корт врача.

В четвертьфинале Медведев сыграет с испанским теннисистом Пабло Карреньо-Бустой.

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