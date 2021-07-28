Москва, 28 июля, 2021, 07:40 — ИА Регнум. Риску тромбоза при коронавирусной инфекции наиболее подвержены пациенты, которые имеют генетическую предрасположенность к этому осложнению, 28 июля заявил врач-инфекционист Андрей Поздняков.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По его словам, такая проблема является достаточно распространенной.

«В первую очередь — это люди, имеющие генетическую предрасположенность. Стоит отметить, что это достаточно распространено в популяции, поэтому людей, которым нужно внимательно следить за состоянием сосудов, немало», — сказал специалист, слова которого приводит РИА Новости.

Он также подчеркнул, что подобная особенность не связана с наличием аналогичного заболевания у близких родственников. Кроме того, как отметил Поздняков, эта предрасположенность почти не проявляется в обычной жизни и ее первый случай часто бывает летальным.

«У генетически предрасположенных людей первая выявляемость часто оказывается фатальной — это может быть инсульт, инфаркт или тромбоз любой другой вены», — пояснил он.

Он добавил, что на склонность к тромбообразованию еще могут влиять эндокринные заболевания, которые связаны с нарушением обмена глюкозы и избыточным весом, а также хронические сердечные заболевания и прием женщинами оральных контрацептивов.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июля Минздрав РФ предупредил, что 20−30% пациентов, перенесших COVID-19, могут столкнуться с тромбозом.