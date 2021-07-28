Токио, 28 июля, 2021, 07:36 — ИА Регнум. Российские теннисистки Елена Веснина и Вероника Кудерметова вышли в полуфинал на Олимпиаде в Токио в парном разряде. Об этом 28 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс)Falkenpost Теннис

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Веснина и Кудерметова одержали победу над представительницами Украины Надеждой и Людмилой Киченок. Встреча продолжалась 1 час и завершилась со счётом 6:2, 6:1.

Российские спортсменки шесть раз подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали 4 из 5 брейк-пойнтов. На счету их соперниц два эйса, три ошибки на подаче и ни одного брейка.

В полуфинале Веснина и Кудерметова сыграют с победительницами встречи Барбора Крейчикова / Катержина Синякова (Чехия) — Эшли Барти / Сторм Сэндерс (Австралия).