Токио, 28 июля, 2021, 07:20 — ИА Регнум. Российские пловцы выиграли серебряные медали в эстафете 4×200 метров вольным стилем на Олимпийских играх в Токио. Об этом 28 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В составе сборной России выступали Мартин Малютин, Иван Гирев, Евгений Рылов и Михаил Довгалюк. Они уступили 3,23 секунды победителям, британской команде, показавшей результат 6 минут 58,58 секунды, что стало новым рекордом Европы.

Замкнула тройку команда Австралии, отставание которой составило 3,26 секунды.

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