Токио, 28 июля, 2021, 07:13 — ИА Регнум. Мужская сборная России по плаванию завоевала серебряную медаль летних Олимпийских игр в Токио, победив в эстафете на дистанции 4 по 200 вольным стилем.

Olympic.org Олимпиада в Токио. 2020

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Мартин Малютин, Иван Гирев, Евгений Рылов и Михаил Довгалюк привели российскую команду на пьедестал Игр впервые с 2008 года. Показанный пловцами результат — 7 минут 1,81 секунды.

Золото Олимпиады по этому виду соревнований досталось сборной Великобритании, бронза — Австралии.

В предыдущий день соревнований Рылов выиграл золотую медаль на дистанции 100 метров на спине.

Таким образом, в активе российской сборной сейчас семь золотых, восемь серебряных и четыре бронзовые награды. В общем медальном зачёте Россия поднялась на четвёртое место.