Вашингтон, 28 июля, 2021, 07:08 — ИА Регнум. Соединенные Штаты должны сотрудничать с Россией и Китаем, несмотря на то, что они являются соперниками и конкурентами Вашингтона. Об этом заявил американский президент Джо Байден 27 июля на выступлении перед сотрудниками Национальной разведки страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Он пояснил, что эта важность связана со стремительными изменениями в мире.

«Мир меняется кардинально… Нам необходимо работать в сотрудничестве с такими странами, как КНР и РФ, которые являются конкурентами США и, вероятно, смертельными соперниками в будущем», — сказал глава Белого дома.

Байден считает, что борьба с изменением климата является одной из сфер, где совпадают интересы Вашингтона, Москвы и Пекина. Президент также назвал вопрос окружающей среды «стратегическим» и «усиливающим нестабильность по всему миру».

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июня Джо Байден заявил, что Россия и США могут вести сотрудничество в сферах нераспространения ядерного оружия и борьбы с изменением климата.