Новосибирск, 28 июля, 2021, 06:49 — ИА Регнум. В эту волну пандемии COVID-19 тяжелее болеют даже совсем маленькие дети. Об этом сообщила заведующая инфекционным госпиталем детской больницы № 3 Новосибирска Марина Михайленко.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: из двух столиц — в регионы – все новости»

Отметим, что в этой больнице лечат «тяжёлых» детей с коронавирусом со всей Новосибирской области. А также их родителей, если болеет вся семья. Госпитализируют и пациентов с подозрением на COVID-19.

«Мы часто видим пневмонии с большим процентом поражения лёгких, чего не наблюдалось в первую и вторую волну коронавирусной инфекции. Очень часто дети поступают запоздало, когда родители не обращают внимания на минимальные симптомы: повышение температуры, слабость. И в момент обращения в стационар на компьютерной томографии уже наблюдается 50, 60, 70, 80 процентов поражения лёгких у детей», — рассказала Михайленко.

На сегодняшний день в госпитале третьей детской больницы 19 новорождённых, из них у шести — подтверждён коронавирус.

По словам главного врача больницы Татьяны Комиссаровой, разница между предыдущими волнами и этой очень заметна. Дети болеют и тяжелее, и чаще.

«Да, мы видим, что детей, которых направляют к нам, стало больше. Дети поступают в состоянии средней степени тяжести, с разными проявлениями инфекционной патологии. Как правило, это симптомы интоксикации, лихорадка, проявления респираторной инфекции: кашель, насморк, различные поражения бронхолегочной системы. Иногда у ребятишек коронавирусная инфекция может протекать в виде острой кишечной инфекции: рвота, боли в животе, диарея. Иногда бывают изменения со стороны кожи, слизистой. У нас есть дети с тяжёлыми пневмониями. Объемы поражения лёгких могут быть значимыми, что требует применения антикоагулянтов, серьёзной антибактериальной терапии, кислородной поддержки. Всего спектра терапевтических подходов, который встречается у взрослых», — уточнила она.

Главный врач добавила, что от коронавирусной инфекции могут пострадать даже дети, переболевшие легко или бессимптомно. Единственный способ защитить сегодня ребёнка, говорят врачи — вакцинироваться взрослым родственникам.