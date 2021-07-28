Магадан, , 08:04 — REGNUM В Магаданской области будут вести видеотрансляцию на избирательных участках в течении трёх дней голосования в сентябре 2021 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Общественной палате Колымы 28 июля.

Камера видеонаблюдения (сс) OpenClipart-Vectors

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«Трансляция изображения все три дня голосования круглосуточно будет доступна в Ситуационном центре штаба, а также для избирательных объединений и кандидатов, избирательных комиссий», — сказал председатель региональной избирательной комиссии Николай Жуков.

Видеотрансляция 17−19 сентября будет вестись с 41-го избирательного участка на Колыме, а с 20:00 19 сентября — со всех десяти территориальных избирательных комиссий Магаданской области.

Председатель ОП Колымы Яков Радченко сообщил, что обучение уже прошли 200 будущих наблюдателей на предстоящих выборах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае вопрос установки видеонаблюдения на выборах-2021 на данный момент находится в процессе подготовки.