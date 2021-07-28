Вашингтон, 28 июля, 2021, 06:06 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден избегает введения прямых санкций против президента России Владимира Путина и его окружения из-за того, что они могут не принести ощутимых результатов, написало 27 июля издание Politico, ссылаясь на информированные источники в Белом доме.

Джо Байден

«Представители администрации Байдена утверждают, что прошлые санкции США в отношении российских олигархов не принесли результата, на который надеялся Вашингтон, и что нет никаких гарантий, что санкции сработают в будущем», — говорится в статье.

Кроме того, утверждает издание, должностные лица в США ещё помнят о «хаосе эры после холодной войны», во время которого российское ядерное оружие чуть не попало в ненадежные руки, и не хотят повторения этой ситуации после введения слишком жёстких мер.

Примечательно, что статья Politico выдержана в духе заявлений диссидентов, покинувших Россию и мечтающих о её крахе. Так, издание приводит комментарий финансиста Билла Браудера, затеявшего аферу с хищением миллиардов долларов, занятых Россией у Всемирного Банка и Международного валютного фонда. В России он является разыскиваемым лицом, а в США заявляет, что противникам Кремля нужно сосредоточиться на деньгах, которые Путин якобы украл и контролирует через своё окружение.

В то же время издание констатирует, что Байден в целом лоялен к Путину и действует осторожно. В частности, после июньского саммита в Женеве «официальные лица США были воодушевлены заявлением высокопоставленного представителя службы безопасности России о том, что Россия готова сотрудничать с США в борьбе с киберпреступниками».