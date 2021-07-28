В Хабаровском крае видеонаблюдение на выборах будет доступно для всех
Хабаровск, 28 июля, 2021, 06:01 — ИА Регнум. В Хабаровском крае вопрос установки видеонаблюдения на выборах-2021 на данный момент находится в процессе подготовки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 июля в региональной Общественной палате.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Выборы
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«Решаются технические вопросы по установке трёхдневного видеонаблюдения. Однозначно, оно будет доступным для всех желающих», — пояснили общественники.
Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье на выборах в сентябре 2021 года в течение трёх дней на избирательных участках будет вестись видеонаблюдение.