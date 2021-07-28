Новосибирск, 28 июля, 2021, 05:50 — ИА Регнум. В Новосибирскую область поступило ещё 9,5 тысячи комплектов вакцины «ЭпиВакКорона». За последние несколько дней регион получил уже более 26 тысяч доз различных вакцин от коронавируса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Mil.ru Вакцинация

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По данным областного правительства, 9540 комплектов вакцины «ЭпиВакКорона» прибыли на склад «Новосибоблфарма» накануне, 27 июля. Партию распределят во все медицинские организации региона, где организованы пункты вакцинопрофилактики, в зависимости от количества прикрепленного населения.

Всего в Новосибирскую область поступило уже 604 173 дозы препаратов «ГамКовидВак», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

По состоянию на 27 июля, однократно вакцинировано — 564 470 новосибирцев, завершили курс вакцинации 461 174 человека.