Чжэнчжоу, Китай, 28 июля, 2021, 05:26 — ИА Регнум. Число погибших в результате ливней в центральной китайской провинции Хэнань возросло до 71 человека, сообщило информационное управление правительства провинции на пресс-конференции, передает 27 июля агентство Синьхуа.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ливень в Москве

Более 13 млн человек пострадали от последнего раунда ливней с 16 июля. В настоящее время паводковая ситуация остается тяжелой. По данным управления, было повреждено более миллиона гектаров посевов, а по всей провинции обрушилось около 15 500 домов.

По всей провинции, сильно пострадавшей от непрекращающихся проливных дождей, предпринимаются усилия по оказанию помощи в случае стихийных бедствий. Телекоммуникации были восстановлены в столице провинции Хэнань городе Чжэнчжоу, включая ее пригородные районы, сообщило провинциальное управление связи.

Более 1200 профессиональных сотрудников помогли отремонтировать базовые станции в мегаполисе и восстановить телекоммуникационные услуги в северной части провинции Хэнань, добавили в администрации.