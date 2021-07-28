Пекин, 28 июля, 2021, 05:22 — ИА Регнум. Китай выделил 3 млрд юаней (около $463,43 млн) на поддержку борьбы с наводнениями и ликвидации последствий стихийных бедствий в центральной провинции Хэнань, сообщило Министерство финансов, передает 27 июля агентство Синьхуа.

Philippe Semanaz Наводнение

Центральный финансовый резерв выделил средства, которые также пойдут на восстановление после стихийных бедствий, говорится на сайте министерства. Дополнительная финансовая поддержка будет оказана по результатам проверки последствий стихийного бедствия, сообщили в министерстве. Министерство призвало местные органы власти своевременно выделить средства и выполнить качественно работу по восстановлению после наводнения.

Число погибших в результате ливней в провинции Хэнань возросло до 71 человека по состоянию на полдень 17 июля по местному времени, сообщило информационное управление правительства провинции на пресс-конференции.