Новосибирск, 28 июля, 2021, 05:01 — ИА Регнум. Новосибирская область получит из резервного фонда правительства Российской Федерации дополнительные средства на реализацию программы комплексного развития сельских территорий. Речь идёт о 31,6 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В региональном правительстве уточнили, что на эти деньги планируется построить водозаборную скважину и модульную станцию водоподготовки в деревне Тюменка Купинского района.

Ожидается, что федеральные средства поступят в регион в августе. Софинансирование проекта из областного бюджета — 1,3 млн рублей.

По данным заместителя министра сельского хозяйства Новосибирской области Владимира Пахомова, в 2021 году было профинансировано девять проектов по комплексному развитию населённых пунктов региона. Ещё три прошли конкурсный отбор Минсельхоза РФ, но были поставлены в резерв. Один из них — в деревне Тюменка. Пахомов отметил, что дополнительное финансирование поможет решить проблему с качественным водоснабжением деревни.