Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 28 июля, 2021, 04:50 — ИА Регнум. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин провел встречу с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтярёвым, главными темами стали социально-экономическая обстановка в регионе и насущные проблемы края.

Никита Третьяков ИА REGNUM Михаил Мишустин и Михаил Дегтярёв

Мишустин отметил эффективную работу по устранению последствий стихийных бедствий, вновь обратил внимание на необходимость завершения строительства детского медицинского комплекса, он попросил детально разобраться в причинах превышения сроков строительства и бюджета стройки. Кроме того, он подчеркнул большое значение расположенной в регионе авиационной и судостроительной промышленности.

Дегтярёв взял на себя личную ответственность за завершение проекта детского центра в 2023 году, рассказал главе правительства о социально-экономической обстановке в регионе и о тех проблемных областях, куда будут направлены дополнительные средства, направленные из федерального бюджета: расслоение аварийного жилья, восстановление дорожной и энергетической инфраструктуры.

Встреча премьер-министра с действующим главой Хабаровского края прошла в рамках рабочей поездки Мишустина в ДФО, в Комсомольске-на-Амуре глава правительства также посетил стройплощадку детского медицинского комплекса и производственные мощности входящего в Объединённую авиастроительную корпорацию завода КнААЗ.