Пхеньян, 28 июля, 2021, 04:22 — ИА Регнум. Северная Корея в период распространения коронавируса по всему миру и введения связанных с ним ограничений испытывает трудности, сравнимые с положением дел во время Корейской войны. Об этом 28 июля заявил лидер КНДР Ким Чен Ын на национальной конференции ветеранов, приуроченной к 68-й годовщине подписания соглашения о перемирии.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

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«Сегодня мы сталкиваемся с лишениями и трудностями, вызванными беспрецедентным глобальным кризисом в области здравоохранения, и сохраняющаяся длительная изоляция превратилась в испытание не менее сложное, чем во время войны», — цитирует его Центральное телеграфное агентство Кореи.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что северокорейские власти с начала пандемии коронавируса приняли наиболее жесткие меры по изоляции страны в целях недопущения этой инфекции внутрь. 13 июля во Всемирной организации здравоохранения сообщали, что власти КНДР ещё не сообщали о случаях заражения коронавирусом, при этом тестирование на COVID-19 в этой стране проходят более 700 человек в неделю.

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