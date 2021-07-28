Гватемала, 28 июля, 2021, 03:50 — ИА Регнум. Новый контракт на поставку вакцины от коронавируса «Спутник V» заключили правительство Гватемалы и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Об этом 27 июля на пресс-конференции сообщила глава Минздрава республики Амелия Флорес.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина «Спутник V»

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«Рада сообщить вам, что мы заключили новый контракт на покупку вакцины «Спутник V». В данном контракте оговорен график ежемесячных поставок до конца года», — сказала она.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Гватемалы ведут с Россией переговоры по корректировке условий поставки российской вакцины «Спутник V». В начале июля 2021 года пресс-служба центральноамериканской страны сообщала о прибытии четвёртой по счёту партии российского препарата.