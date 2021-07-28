Токио, 28 июля, 2021, 03:50 — ИА Регнум. В Японии из-за тайфуна «Непартак» отменили не менее 22 внутренних авиарейсов. Об этом утром 28 июля сообщается на сайте аэропорта Сэндай (префектура Мияги).

Тайфун

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По данным метеорологического управления Японии, это первый зафиксированный в стране случай прохождения тропического шторма со стороны Мияги. Скорость ветра в центральной части шторма, который утром накрыл северо-восточное побережье, на порывах достигает 30 м/с. Ожидается, что выпадение около 100 мм осадков за сутки вызовет в северо-восточных регионах повышение уровня воды в реках и водоёмах, приведёт к риску подтоплений и схода оползней.

«Непартак», который является уже восьмым тайфуном, образовавшимся в Тихом океане в этом году, должен был пройти через олимпийский Токио. Однако на подступах к побережью Японии тропический шторм изменил траекторию движения.

Как сообщало ИА REGNUM, с 19 по 25 июля в больницы Японии с тепловыми ударами было доставлено более восьми тысяч человек.

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