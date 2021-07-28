Москва, 28 июля, 2021, 03:34 — ИА Регнум. В арбитраж Москвы поступил крупный финансовый иск, ответчиком по которому выступает Минобороны России. Истцом в споре является калининградское АО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь». Претензии пока судом к производству не приняты, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство Обороны

Исковое заявление поступило в базу 26 июля 2021 года. Сумма исковых требований — 30 904 655,71 рубля. Детали пока не сообщались.

Также 19 августа 2021 год будет рассмотрен иск калининградского предприятия к министерству «об обязании принять результат выполненных работ, о взыскании по государственному контракту №748/31/22 010ГТС-2010 от 22 марта 2010 года долга в размере 172 417 328 рублей».

Напомним, Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» ведёт свою историю с 1945 года. Предприятие выступало исполнителем почти в 50 госконтрактах на сумму свыше 10 млрд рублей и заказчиком более 2,6 тыс. госконтрактов на общую сумму более 72 млрд рублей. Завод — часть дивизиона АО «Объединённая судостроительная корпорация».