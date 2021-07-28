Москва, 28 июля, 2021, 03:29 — ИА Регнум. Экстремально жаркая погода установится в ближайшие дни на Сахалине, в Приморском и Краснодарском краях, а также в Ростовской области и в Крыму, сообщил 28 июля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Жара

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"На Сахалине температура выше +30°C. И такая погода сохранится», — сказал он.

Экстремальная жара, по его словам, установилась после прихода тёплых воздушных масс из Японского моря.

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«По-прежнему очень жаркая погода и на севере Красноярского края — в Эвенкии температура достигает +30−35°C. На Таймыре температура достигает +25−26°C. Жара несусветная», — отметил Вильфанд.

Гидрометцентр спрогнозировал, что в ближайшие дни в Краснодарском крае и Крыму установится днём +31−36°C, ночью +24−25°C.