Москва, 28 июля, 2021, 02:58 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы удовлетворил иск Центробанка России и признал банкротом ООО «Геобанк», которое лишилось лицензии четыре месяца назад. Решение ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Банкротство

27 июля 2021 года в карточке дела появилась запись судьи Текиевой — «признать должника банкротом и открыть конкурсное производство».

Известно, что конкурсным управляющим утверждена госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов». В отношении банка ввели конкурсное производство, но детали пока неизвестны.

Напомним, банк остался без лицензии 2 апреля 2021 года, будучи на 354-м месте в РФ по размеру активов. Среди причин назывались утрата собственного капитала и нарушения профильного законодательства. Объем страховой ответственности к этому моменту оценивался на 446 млн рублей. На сегодня из этой суммы выплачено вкладчикам 95,68%.

Крупным акционером организации была фирма «Рукард» с долей порядка 56%, бенефициарами которой выступали фирмы «Ником» (собственники — Антон Пахомов и Азат Минниханов), «Элнис» Михаила Сазонова и Виталий Тюльпин.

Иск о банкротстве был подан управлением ЦБ РФ по ЦФО в июне 2021 года.