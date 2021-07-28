Вашингтон, , 00:36 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин стремится сделать из Китая самую мощную в мире военную державу, заявил американский президент Джо Байден 27 июля на выступлении перед сотрудниками Национальной разведки США.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, такие планы китайский лидер намерен реализовать к 2040 году. Кроме того, как отметил Байден, Си Цзиньпин собирается превратить Китай в крупнейшую экономику планеты к середине 2040-х годов.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июля издание The New York Times со ссылкой на Федерацию американских ученых распространило информацию о том, что власти КНР строят 110 пусковых шахт для межконтинентальных баллистических ракет (МБР) в 1200 милях (более 1,9 км) к западу от Пекина.

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