Вашингтон, 28 июля, 2021, 00:36 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин стремится сделать из Китая самую мощную в мире военную державу, заявил американский президент Джо Байден 27 июля на выступлении перед сотрудниками Национальной разведки США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

По его словам, такие планы китайский лидер намерен реализовать к 2040 году. Кроме того, как отметил Байден, Си Цзиньпин собирается превратить Китай в крупнейшую экономику планеты к середине 2040-х годов.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июля издание The New York Times со ссылкой на Федерацию американских ученых распространило информацию о том, что власти КНР строят 110 пусковых шахт для межконтинентальных баллистических ракет (МБР) в 1200 милях (более 1,9 км) к западу от Пекина.