Тегеран, 28 июля, 2021, 08:33 — ИА Регнум. Иранский документальный фильм «Вайе» был приглашён на лондонский фестиваль «Старт». Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 27 июля.

16-минутный иранский документальный фильм рассказывает о девочке по имени Фариба, которая живет в отдаленной бедной деревне в провинции Кохгилуйе и Бойерахмад, сталкиваясь с некоторыми трудностями при обучении в школе из-за отсутствия удобств.

Лондонский кинофестиваль стартовал еще в 2010 году с первого в истории конкурса заявок на участие. В первый год на фестиваль поступило более 750 фильмов со всего мира.

От небольшого кинотеатра на северо-западе Лондона до престижных и красивых кинозалов Сохо и Западного Лондона. Лондонский кинофестиваль развлекает и ошеломляет зрителей своей непрерывной выдающейся работой, удивительной атмосферой и блестящим освещением.