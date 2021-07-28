Иран: в ближайшее время начнется 3-я фаза испытаний вакцины «Фахра»
Тегеран, 28 июля, 2021, 08:49 — ИА Регнум. 27 июля министр обороны Ирана бригадный генерал Амир Хатами заявил, что третья фаза клинических испытаний вакцины «Фахра» начнется в ближайшие недели. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.
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Генерал Хатами сообщил, что второй этап клинических испытаний вакцины «Фахра» был успешно проведен и соответствующий отчет будет направлен в министерство здравоохранения.
Он выразил надежду, что третья фаза клинических испытаний вакцины начнется в течение следующих 15 дней.
16 марта 2021 года Иран начал первый этап клинических испытаний вакцины «Фахра», разработанной министерством обороны, путем инъекции укола сыну главного ученого-ядерщика, доктора Мохсена Фахризаде, принявшего мученическую смерть.
Организация оборонных инноваций и исследований, департамент министерства обороны Ирана, который ранее возглавлял доктор Фахризаде, совместно разработали эту вакцину. Фахризаде был убит 28 ноября 2020 года.