Тегеран, 28 июля, 2021, 09:23 — ИА Регнум. 27 июля министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 89 479, причем 357 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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«Еще 357 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число смертей достигло 89 479», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Согласно приведённым данным, за последние 24 часа было выявлено 34 951 новый случай заражения COVID-19, при этом 3708 человек были госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 3 291 979 пациентов из общего числа 3 758 197 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

5100 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии. Министерство здравоохранения также объявило, что 8474 332 иранца получили первую дозу вакцины против коронавируса.