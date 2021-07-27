Рим, 27 июля, 2021, 23:58 — ИА Регнум. Депутаты партий, входящих в правящую коалицию Италии, пока не могут достичь договоренностей об использовании так называемых «антикоронавирусных паспортов» для посещения образовательных учреждений, передает ANSA во вторник, 27 июля.

Russian.news.cn Вакцинация от коронавируса в Италии

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Обладателями такого документа могут стать привитые сертифицированными в ЕС вакцинами, либо переболевшие и сохранившие антитела, либо сдавшие тест с отрицательным результатом в последние 48 часов. В отношении обладателей этого документа не действует ряд антикоронавирусных ограничений.

Одно из предложений состоит в том, чтобы обязать получать такие документы не только сотрудников учреждений, но и школьников и студентов. По мнению авторов, это позволит провести учебный год в очном режиме и в атмосфере санитарной безопасности.

По данным на27июля, в Италии умерли127 995человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на24(днем ранее — на22). Число подтвержденных носителей выросло на4522(днем ранее — на3117). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 325 046 — более7, 5% населения страны. В настоящее время заражены70 310человек — на2074 больше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали30 119 047человек, что составляет55,77% населения Италии старше 12 лет.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Основные ограничения (за исключением масочного режима в закрытых помещениях) отменены в конце июня 2021 года. В августе вступят в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не будут касаться обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела, или сдавших тест с отрицательным результатом).

Первыми в Италии в январе 2021 года начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Прививочная кампания проводилась по возрастному принципу, от самых пожилых к более молодым, этот подход был отменен только в начале июня 2021 года. Массовая вакцинация бесплатна и добровольна (исключением являются врачи — при отсутствии отвода они обязаны привиться, в противном случае будут отстранены от работы). Однако власти страны настоятельно рекомендуют согражданам делать прививки.

До конца осени 2021 года предполагается привить 80% населения. С июня разрешено прививать граждан старше 12 лет. Обсуждается вопрос о дальнейшем понижении планки.

В январе-апреле 2021 года прививочная кампания шла с существенным отставанием от плана. Основная причина — перебои с поставками вакцин Pfizer и AstraZeneca, но ряд политиков критиковали и действия властей по организации процесса. Добиться соблюдения установленных темпов удалось только к концу апреля.

Весной-летом 2021 года как минимум пять граждан в разных регионах страны скончались вскоре после прививок вакциной AstraZeneca. Власти временно ограничили использование этой вакцины, после чего рекомендовали использовать ее только для вакцинации граждан старше 60 лет. Одновременно обсуждался вопрос о закупках российской вакцины «Спутник V», было начато ее тестовое производство в Италии.