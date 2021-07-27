Пьяченца, Италия, 27 июля, 2021, 23:23 — ИА Регнум. Власти итальянской Пьяченцы во вторник, 27 июля, заявили о незаконности акции протеста против широкого использования так называемых «антикоронавирусных паспортов».

Salute.gov.it Вакцинация от COVID-19 в Италии

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Обладателями такого документа могут стать привитые сертифицированными в ЕС вакцинами, либо переболевшие и сохранившие антитела, либо сдавшие тест с отрицательным результатом в последние 48 часов. В отношении обладателей этого документа не действует ряд антикоронавирусных ограничений.

Поскольку акция не была согласована, то жалобы будут представлены в отношении всех граждан, выступавших на данном мероприятии.

По данным на27июля, в Италии умерли127 995человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на24(днем ранее — на22). Число подтвержденных носителей выросло на4522(днем ранее — на3117). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 325 046 — более7, 5% населения страны. В настоящее время заражены70 310человек — на2074 больше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали30 119 047человек, что составляет55,77% населения Италии старше 12 лет.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Основные ограничения (за исключением масочного режима в закрытых помещениях) отменены в конце июня 2021 года. В августе вступят в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не будут касаться обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела, или сдавших тест с отрицательным результатом).