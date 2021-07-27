Белград, 27 июля, 2021, 23:19 — ИА Регнум. Сербское законодательство позволяет введение обязательной вакцинации для совершеннолетних граждан. Об этом 27 июля заявил главный эпидемиолог Сербии Предраг Кон.

Фото КБ № 8 ФМБА России Вакцинация от коронавируса

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«Закон позволяет ввести обязательную вакцинацию или рекомендовать вакцинацию населения в чрезвычайных ситуациях, каковой является эпидемия коронавируса», — заявил Кон в эфире телеканала Н1.

При этом эпидемиолог отметил, что он лично выступает за обязательную вакцинацию тех граждан, которые принадлежат к профессиям с высоким риском заражения коронавирусом. Такими Кон считает, например, медработников.

Отвечая на вопрос, как обстоят дела с вакцинацией детей, Кон заявил, что Агентство по контролю лекарств и медицинских средств сообщило, что вакцина является безопасной для детей с 12 до 17 лет. «Что вы теперь ожидаете? Чтобы некоторые из нас сказали, что вакцинация является обязательной, и чтобы вспыхнули протесты на улицах?», — отметил сербский эпидемиолог.

Напомним, что прошлым летом в Белграде вспыхнули массовые протесты населения после того, как президент Александр Вучич объявил о том, что в стране возвращается режим чрезвычайного положения из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.