«Спутник V» обеспечил Сан-Марино коллективный иммунитет
Сан-Марино, 27 июля, 2021, 23:15 — ИА Регнум.
В Республике Сан-Марино сформирован коллективный иммунитет от коронавируса, с таким заявлением выступили во вторник, 27 июля, в национальном Институте социального обеспечения.
Mos.ru
Вакцина «Спутник V»
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В течение трех месяцев было привито более 70% граждан небольшой страны (33 тысячи человек).
В 90% случаев использовалась российская вакцина«Спутник V«.