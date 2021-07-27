Сан-Марино, 27 июля, 2021, 23:15 — ИА Регнум.

В Республике Сан-Марино сформирован коллективный иммунитет от коронавируса, с таким заявлением выступили во вторник, 27 июля, в национальном Институте социального обеспечения.

Mos.ru Вакцина «Спутник V»

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В течение трех месяцев было привито более 70% граждан небольшой страны (33 тысячи человек).

В 90% случаев использовалась российская вакцина«Спутник V«.