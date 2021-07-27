Рим, 27 июля, 2021, 22:32 — ИА Регнум.

85,5% сотрудников образовательных учреждений Италии привиты от коронавируса, сообщил во вторник, 27 июля, министр образования Патрицио Бьянки.

Pan American Health Organization PAHO Вакцинация

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Он анонсировал презентацию плана нового учебного года, который должен будет пройти в очном режиме при сохранении требования ношения масок. Презентация состоится 29 июля.

По данным на27июля, в Италии умерли127 995человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на24(днем ранее — на22). Число подтвержденных носителей выросло на4522(днем ранее — на3117). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 325 046 — более7, 5% населения страны. В настоящее время заражены70 310человек — на2074 больше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали30 119 047человек, что составляет55,77% населения Италии старше 12 лет.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Основные ограничения (за исключением масочного режима в закрытых помещениях) отменены в конце июня 2021 года.