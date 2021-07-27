Москва, 27 июля, 2021, 22:09 — ИА Регнум. Ряд ограничений, касающихся электронных сигарет, может быть введён в России, написал 27 июля заместитель российского министра здравоохранения Олег Салагай в своём телеграм-канале.

Череп с сигаретой

Комментируя новый доклад ВОЗ о «глобальной табачной эпидемии», в котором заостряется проблема вреда электронных сигарет, чиновник напомнил, что в России в 2020 г. электронные сигареты фактически были приравнены к обычным «в плане регулирования».

Теперь же власти намерены принять такие меры как нормирование размера и дизайна упаковок, «75% площади которых должны занимать рисунки или фотоизображения о вреде курения».

Также будет введён «запрет на классификацию табачной продукции по уровню содержания токсических веществ», чтобы производители не вводили курильщиков «в заблуждение». Говоря об ещё одной мере, Салагай указал на следующее:

«Введение запрета на использование ароматизаторов, красителей, а также усиливающих зависимость добавок во всех никотинсодержащих изделиях».