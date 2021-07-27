Киев, 27 июля, 2021, 21:16 — ИА Регнум. Правительство Украины завершило подготовку законопроекта о «переходном периоде в Донбассе», заявил на конференции 27 июля вице-премьер по вопросам «реинтеграции оккупированных территорий» Алексей Резников.

President.gov.ua Алексей Резников

Представитель Киева заявил, что это фундаментальный документ, который, по мнению властей Украины, позволит «безопасно реинтегрировать временно оккупированные территории и установить доверие между людьми по обе стороны линия разграничения».

Резников проинформировал, что над документом, помимо правительства Украины, работали представители гражданского общества, государственных институтов и иностранных миссий. Всего было рассмотрено около 180 рекомендаций и предложений, в результате чего из 98 страниц изначального проекта остались 30.

Теперь документ будет передан в Верховную раду, его утверждение ожидается в ходе осенней сессии парламента.

ИА REGNUM напоминает, что в мае Резников заявил, что Киев готов представить Западу законопроект о государственной политике переходного периода для Донбасса. Чиновник заявил, что документ направлен в посольства стран G7 и Венецианскую комиссию. Резников также отдельно подчёркивал, что планы его принятия Верховной радой никоим образом не является отказом или уходом от Минских договоренностей.