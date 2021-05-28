Киев, , 15:59 — REGNUM Власти Украины сейчас завершают доработку законопроекта о государственной политике переходного периода (или реинтеграции) для Донбасса, заявил вице-премьер-министр — министр по вопросам «реинтеграции временно оккупированных территорий» Алексей Резников.

Свое высказывание вице-премьер сделал в ходе встречи с генеральным секретарём ОБСЕ Хельгой Шмид сегодня, 28 мая, сообщает пресс-служба правительства Украины.

Резников заявил, что документ будет учитывать основополагающие принципы ООН по переходной юстиции и подчеркнул, что подготовка законопроекта и плана его принятия Верховной радой никоим образом не является отказом или уходом от Минских договоренностей по Донбассу.

«Мы направили законопроект в посольства G7 для рассмотрения, и прежде всего, в Германию и Францию как членам Нормандской четверки. Мы планируем направить документ Венецианской комиссии, и мы однозначно хотим привлечь к консультациям ОБСЕ», — заявил представитель Киева.

Он добавил, что Киев настроен активно обсуждать законопроект с международными партнерами в «абсолютно прозрачной форме».

ИА REGNUM напоминает, что министерство по вопросам «реинтеграции временно оккупированных территорий» Украины сообщило о завершении разработки проекта закона о государственной политике переходного периода еще в конце прошлого года, после чего началось внутриполитическое экспертное обсуждение документа.