Леверкузен, Германия, 27 июля, 2021, 21:01 — ИА Регнум. Два человека погибли в результате взрыва на химическом предприятии Chempark в городе Леверкузен (Северный Рейн-Вестфалия, Германия), передаёт 27 июля Welt.

(сс) code404 Взрыв

Уточняется, что пострадал в результате взрыва 31 человек и ещё пятеро пропали без вести.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, взрыв на территории Chempark прогремел утром сегодня, 27 июля. Пока удалось выяснить, что получили повреждение три резервуара с реагентами: растворители загорелись.