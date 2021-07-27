Москва, 27 июля 2021, 20:50 — REGNUM О своём намерении вступить в КПРФ заявил бизнесмен, директор ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павел Грудинин 27 июля на телеканале «Красная линия».
Он пояснил, что не хочет быть беспартийным.
Напомним, Грудинин был исключён ЦИК из списка КПРФ. Центризбирком исключил Грудинина после обращения его бывшей жены, заявившей, что у бизнесмена есть доля в иностранной компании Bontro.
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