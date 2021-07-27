Москва, , 20:50 — REGNUM О своём намерении вступить в КПРФ заявил бизнесмен, директор ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павел Грудинин 27 июля на телеканале «Красная линия».

Зюганов и Грудинин Владимир Беляев © ИА Красная Весна

Геннадием Андреевичем [Зюгановым] ещё не советовался пока, но я думаю, что если он согласится, я напишу заявление в партию». Грудинин «Я с [лидером КПРФ]] ещё не советовался пока, но я думаю, что если он согласится, я напишу заявление в партию».

Он пояснил, что не хочет быть беспартийным.

Напомним, Грудинин был исключён ЦИК из списка КПРФ. Центризбирком исключил Грудинина после обращения его бывшей жены, заявившей, что у бизнесмена есть доля в иностранной компании Bontro.

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