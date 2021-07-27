Белград, 27 июля, 2021, 20:50 — ИА Регнум. В пункте вакцинации от коронавируса на рынке в Белграде 27 июля сообщили журналистам о том, что только на этих выходных на пункте прошли вакцинацию около 500 человек из Северной Македонии и Боснии и Герцеговине.

(сс) Intermedichbo — Milorad Dimic M.D Белград. Сербия

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: боязнь ещё более опасного штамма – все новости»

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, именно туда обычно приезжают граждане Северной Македонии, желающие вакцинироваться в Сербии. В другом сербском городе, Нише, по данным на 27 июля, 12 006 граждан Северной Македонии получили первую дозу вакцины, а 9932 гражданина — вторую.

При этом хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса получили свыше 700 тысяч граждан Северной Македонии. В стране активно идет вакцинация школьников.