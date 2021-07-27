Скопье, 27 июля, 2021, 20:18 — ИА Регнум. За сутки в результате исследования 3839 образцов в Северной Македонии выявили 39 новых носителей коронавируса. Еще 12 человек выздоровели. Об этом, как передает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, сообщили 27 июля в министерстве здравоохранения Северной Македонии.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По официальным данным, с начала эпидемии в стране выявили 156 124 случая заражения, при этом население республики немногим превышает два миллиона человек.

За сутки в стране от осложнений, вызванных COVID-19, скончались два пациента с этим заболеванием. Это самая высокая суточная смертность в стране за последний месяц. Общее число жертв в Северной Македонии достигло 5491. Кроме того, 150 307 пациентов в стране выздоровели. Лечение в стране проходят 326 человек.