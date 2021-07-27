Приштина, Сербия, 27 июля, 2021, 19:34 — ИА Регнум. В Косово и Метохии все еще существуют серьёзное разделение между сербами и албанцами, но их взаимодействие на уровне общества и на уровне институтов улучшилось. Об этом говорится в отчете миссии ОБСЕ в Приштине за период с декабря 2015 по декабрь 2019 года, обнародованном 27 июля.

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В документе подчеркивается, что между косовскими албанцами и другими национальными меньшинствами в Косово и Метохии в указанный период не было значительных межнациональных инцидентов, но существует проблемы при попытке временно перемещенных лиц вернуться в свои дома.

«Национальные сообщества, которые должны принять в свою среду временно перемещенные лица, все еще сопротивляются их возвращению и интеграции в общество», — цитирует телеканал РТС текст отчета, в котором подчеркивается, что до 2019 года в Косово вернулось 28 302 человека, преимущественно сербов.

«В местах, где есть вернувшиеся, все еще происходит большое количество инцидентов, начиная с мелкого воровства и вплоть до поджогов и нападений. Хотя мотив этих преступлений в основном экономический, между вернувшимся лицами преобладает негативное впечатление, что их безопасность под угрозой, так как многим виновниками инцидентов удалось избежать наказания», — говорится в отчете ОБСЕ.

Напомним, что в последнее время в Косово и Метохии все чаще происходят нападения на сербов, которые проживают в крае.