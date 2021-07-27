Приштина, Сербия, 27 июля, 2021, 19:28 — ИА Регнум. В Национальном институте общественного здравоохранения Косово 27 июля сообщили, что за сутки в результате исследования 2987 образцов в крае выявили 42 носителя коронавируса. Это в разы больше, чем днем ранее. Ещё 16 человек признаны излечившимися от COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Pixabay.com Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: боязнь ещё более опасного штамма – все новости»

По официальным данным, всего в Косово с начала пандемии выявили свыше 107 817 случаев заражения, 105 613 пациентов уже здоровы. 2265 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19. 20 июля в крае впервые за три недели умер один пациент с COVID-19. Активных случаев заражения насчитывается 195.

Первую партию вакцин от COVID-19 объемом 24 тысячи доз доставили в Косово 28 марта посредством международного механизма COVAX. По данным на 27 июля, в Косово произведено свыше 374 190 инъекций вакцины. Свыше 117 382 тысяч граждан края уже получили вторую дозу вакцины. Граждане Косово могут вакцинироваться, по своему выбору, препаратами Pfizer или AstraZeneca.