Берн, 27 июля 2021, 19:08 — REGNUM Расследовании о возможной причастности граждан или организаций Швейцарии к «делу Магнитского» прекращено, сообщили 27 июля в швейцарской федеральной прокуратуре.
Отмечается, что расследование не выявило никаких данных в пользу обвинения кого-либо в стране. Решено «закрыть процедуру».
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Напомним, в Швейцарии расследование «дела Магнитского» длилось больше десяти лет — с начала марте 2011 года. Искали лиц, причастных к отмыванию денег, исследовались финансовые потоки, идущие через Швейцарию.
Политическая сторона «дела Магнитского» не рассматривалась. Добавим, что дело было возбуждено подельником Магнитского — основателем Hermitage Capital Management Биллом Браудером.
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