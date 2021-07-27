Москва, 27 июля, 2021, 18:44 — ИА Регнум. Сокращение экспорта бензина может действительно сгладить колебания на российском топливном рынке. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 июля заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль. Так она прокомментировала планы российских властей запретить экспорт бензина.

Цена бензина

«Такая мера будет носить временный характер с функцией «купирования» ситуации. К тому же основное ее действие направлено на крупных потребителей. Рядовой потребитель, заправляя свой автомобиль, не будет покупать больше или меньше топлива при заметных колебаниях цены. Действующий демпферный механизм ценообразования исключает возможность значительного превышения цен на топливо внутри страны над мировыми», — сказала Скрыль.

При этом она призвала не забывать, что в структуре розничной цены на топливо доля цены нефти составляет в районе 15−20% в зависимости от места производства.

«Остальная часть приходится на акцизы, налоги, затраты на переработку и розничные издержки. Поэтому для достижения стабилизирующего эффекта на топливные цены следует проводить и плановую бюджетно-налоговую политику в плане построения грамотной налоговой нагрузки на предприятия в нефтегазовом секторе», — пояснила экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что запрет на экспорт бензина стоит рассматривать исключительно как временную меру, так как в противном случае это может принести много долгосрочного негатива.