Москва, 27 июля, 2021, 18:42 — ИА Регнум. Маловероятно, что в ближайшие месяцы в РФ сильно подорожают тихоокеанские лососевые. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 июля заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов. Так он прокомментировал прогнозы представителей Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка, которые не исключили 30-процентного подорожания этой рыбной продукции из-за ситуации с логистикой.

News.Ykt.ru Рыба на ярмарке в Якутии

«Основными сдерживающими факторами тут будут не только значительные запасы этой продукции, но и начало нового сезона улова этих видов рыб», — сказал Рамазанов.

При этом он скептически отнесся к доводам Ассоциации, которая, рассуждая о причинах роста цен, попеняла на ситуацию с логистикой в центральных регионах России.

«Логистика доставки не только рыбы, но и других продуктов, в этих районах ухудшилась не настолько, чтобы лососёвые рыбы подорожали на 30%, — сказал Рамазанов. — Поэтому ожидать значительного подорожания лососёвых, минтая и других видов тихоокеанской рыбы и падения спроса на них не стоит».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее власти РФ пообещали, что объёма добычи лососевых хватит для обеспечения красной икрой внутреннего рынка и экспорта.