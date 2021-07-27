Мурманск, 27 июля, 2021, 18:34 — ИА Регнум. Власти Мурманской области объявили тендер на закупку 34 тысяч футболок за 10 млн рублей.

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Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, на рукавах изделий будет размещен QR-код, при сканировании которого можно будет ознакомиться с информацией регионального штаба по коронавирусу.

«Данная поставка футболок предназначена для популяризации вакцинопрофилактики среди населения Мурманской области», — подчеркнули в пресс-службеэ

Пользователи сети инициативу властей уже подвергли критике:

«Через Госуслуги нет записи ни к одному узкому специалисту. Жители Севера вынуждены посещать только частные мед. центры, текущие болезни никуда не делись, а растут махровым цветом. Да, 10 млн. на футболку, как раз сейчас самое актуальное вложение средств»,

«Ещё раз подтверждает, что в России это долго не кончится, пока на этом делаются деньги»,

«Это даже комментировать сложно, какое то странное кино («,

— написали жители региона «Вконтакте».

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области введена обязательная ковид-вакцинация для работников здравоохранения, образования, торговли и других отраслей.