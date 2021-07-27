Бишкек, 27 июля, 2021, 18:26 — ИА Регнум. Первомайский районный суд города Бишкека освободил из-под стражи подозреваемого в коррупции бывшего премьер-министра Киргизии Омурбека Бабанова. Об этом сообщили в госкомитете нацбезопасности сегодня, 27 июля.

Premier.gov.ru Омурбек Токтогулович Бабанов

Киргизстанские спецслужбы утверждают, что Бабанов представил документы, свидетельствующие об ухудшении его здоровья. Суд учел это обстоятельство и разрешил выпустить Омурбека Бабанова на лечение за пределами Киргизии.

ИА REGNUM напоминает, что 31 мая 2021 года киргизские спецслужбы вызвали бывшего премьер-министра Киргизии Омурбека Бабанова на допрос по делу «Кумтора». После допроса экс-чиновника задержали.

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